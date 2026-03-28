Agrigento, si inaugura la mostra “Pani e dolci della tradizione pasquale”

Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17.30, presso l’area espositiva della Camera di Commercio di Agrigento, in via Atenea, l’inaugurazione della mostra dedicata ai “Pani e dolci della tradizione pasquale”, promossa da Assopanificatori Confesercenti Agrigento in collaborazione con la Camera di Commercio.

L’iniziativa intende valorizzare le eccellenze artigianali del territorio, mettendo in mostra le creazioni dei panificatori e pasticceri locali, custodi di antiche tradizioni che, soprattutto nel periodo pasquale, si esprimono attraverso prodotti ricchi di storia, simbologia e qualità.

“Questa mostra rappresenta un momento importante per la valorizzazione delle nostre tradizioni e per il sostegno alle imprese artigiane del territorio – dichiara Giuseppe Termine, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento –. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare il legame tra cultura, economia e identità locale, offrendo al pubblico un’occasione di conoscenza e riscoperta delle nostre radici”.

Soddisfazione anche da parte di Davide Dallicardillo, presidente di Assopanificatori Confesercenti Agrigento: “Siamo orgogliosi di promuovere questa iniziativa che mette al centro il lavoro dei nostri artigiani e la ricchezza delle tradizioni pasquali. I pani e i dolci che verranno esposti raccontano storie di famiglie, territori e saperi tramandati nel tempo. È un modo per dare valore al nostro comparto e per avvicinare cittadini e visitatori a un patrimonio unico”.

La mostra sarà aperta al pubblico e rappresenterà un’occasione per apprezzare da vicino la creatività e la maestria degli operatori del settore, in un percorso espositivo che unisce gusto, cultura e tradizione.