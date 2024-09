Agrigento, si sente male in casa: anziano soccorso dai vigili del fuoco

Si sente male in casa, un anziano è stato soccorso questa mattina ad Agrigento nel quartiere Quadrivio Spinasanta.

E’ stato necessario l’intervento di vigili del fuoco e ambulanza per prestare aiuto al pensionato che era rimasto bloccato all’interno del proprio appartamento di via Francesco Principato. Probabilmente è stato un malore; a dare l’allarme e a contattare il 112 è stata l’anziana moglie che non riusciva a dare aiuto al marito. I soccorsi sono stati tempestivi.

Sul posto è arrivata un mezzo del 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Agrigento che sono riusciti a individuare l’appartamento e ad aprirlo, permettendo in questo modo al soccorso sanitario di entrare e provvedere alle prime cure.