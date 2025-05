Eseguita autopsia su cadavere ritrovato tra gli scogli: “In mare da almeno un mese”

Si trovava in mare da almeno un mese il cadavere rinvenuto negli scorsi giorni tra gli scogli della spiaggia di San Marco, a Sciacca. Lo ha stabilito l’autopsia eseguita su disposizione della procura della Repubblica.

Sul corpo si è provato anche ad estrarre il Dna per dare un’identità al momento ancora sconosciuta. Dovrebbe comunque trattarsi di uno sfortunato migrante che ha tentato invano di raggiungere le coste siciliane. La salma è stata trasferita nel cimitero di Sciacca. A lanciare l’allarme era stato un turista inglese che stava effettuando un giro in canoa in quel tratto di mare.