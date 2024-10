Agrigento, sistemate le ringhiere al Provveditorato e al liceo Leonardo 

L’Amministrazione Comunale di Agrigento è lieta di comunicare l’avvenuto intervento di messa in sicurezza della ringhiera situata lungo la discesa di accesso al Provveditorato agli Studi e al Liceo Scientifico Leonardo. Grazie alla segnalazione del Consigliere Comunale, Dott. Alfano, e alla pronta azione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, in collaborazione con il direttore dei lavori, Ing. Gaspare Triassi, l’Ufficio Tecnico ha preso tempestivamente atto della situazione di pericolo e ha attivato tutte le procedure necessarie per risolvere il problema.

La vecchia ringhiera, ormai corrosa dalla ruggine e in condizioni di grave instabilità, rappresentava un rischio per l’incolumità pubblica, specialmente per gli studenti e i cittadini che frequentano quotidianamente quella zona. L’intervento ha previsto la completa sostituzione della ringhiera con una nuova, più sicura e resistente, ma esteticamente in linea con la precedente.

Questo intervento è un esempio virtuoso della sinergia tra Consiglio Comunale e Amministrazione, dimostrando come la collaborazione istituzionale possa portare a risultati concreti e tangibili per la tutela dei cittadini. La capacità del Consiglio di proporre soluzioni fattibili, come in questo caso, e la prontezza dell’Amministrazione nell’agire, rappresentano un modello di governance orientato al bene comune e alla sicurezza della comunità.

Grazie a questo sforzo congiunto, l’area è stata resa più sicura e fruibile, evidenziando ancora una volta l’impegno costante dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale per la manutenzione e il miglioramento degli spazi pubblici.