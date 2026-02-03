Auto in corsa va in fiamme nel traffico, paura per il conducente

Un’auto ha preso fuoco in pieno giorno, nel traffico di Palermo. Le fiamme, si sono sprigionate dal vano motore. Il proprietario è riuscito a scendere dall’abitacolo e a mettersi in salvo; in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, un agente della sezione Volanti della Questura di Palermo, con un estintore ha spento le fiamme. Non si sono registrati feriti.