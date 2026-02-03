Palermo

Auto in corsa va in fiamme nel traffico, paura per il conducente

A spegnere le fiamme un poliziotto con un estintore

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un’auto ha preso fuoco in pieno giorno, nel traffico di Palermo. Le fiamme, si sono sprigionate dal vano motore. Il proprietario è riuscito a scendere dall’abitacolo e a mettersi in salvo; in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco, un agente della sezione Volanti della Questura di Palermo, con un estintore ha spento le fiamme.  Non si sono registrati feriti.

