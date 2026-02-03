Carnevale di Sciacca, modalità d’accesso per le persone con disabilità

Fervono i preparativi per l’organizzazione del Carnevale di Sciacca che si svolgerà nelle giornate del 14, 15, 20, 21 e 22 febbraio. Uno dei tanti aspetti di non secondaria importanza per gli spettatori e organizzatori è quello che riguarda l’ingresso delle persone con disabilità e dei loro accompagnatori, come evidenziano oggi il sindaco Fabio Termine, il garante comunale della persona con disabilità Maria Albanese, e gli assessori alle Politiche Sociali Agnese Sinagra e allo Spettacolo Francesco Dimino.

“Al fine di garantire una partecipazione inclusiva, sicura e ordinata alle giornate di festa, rendono note nel dettaglio le modalità di accesso al corso mascherato nel rispetto della normativa vigente con riferimento a quanto disciplinato dalla legge 104 del 1992, e in particolare all’articolo 3, comma 3, che riconosce la condizione di handicap in situazione di gravità. In presenza di tale requisito, è garantito l’ingresso gratuito sia alla persona con disabilità sia a un accompagnatore”, si legge nella comunicazione.

ACCESSO DIRETTO – Le persone interessate potranno accedere al corso mascherato attraverso due modalità. La prima prevede l’accesso diretto ai varchi, mediante la presentazione, in formato cartaceo o digitale, della certificazione attestante il riconoscimento della Legge 104 con l’evidenziazione dell’articolo 3, comma 3. In questo caso, l’ingresso è consentito sia alla persona con disabilità sia all’accompagnatore.

ACCREDITO PREVENTIVO – In alternativa, è possibile richiedere un accredito preventivo. A tal fine, entro il 10 febbraio 2025, dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Turistico del Comune di Sciacca una busta chiusa e sigillata contenente copia della certificazione Legge 104 con evidenza dell’articolo 3, comma 3, la copia del documento di identità della persona con disabilità e dell’accompagnatore, nonché l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail del richiedente.

La consegna della documentazione potrà avvenire dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

La documentazione sarà esaminata dalla Garante della persona con disabilità, che procederà alla verifica dei requisiti per consentire l’accesso al corso mascherato in modalità gratuita alla persona con disabilità e al relativo accompagnatore.

Il Comune di Sciacca ribadisce che, nei casi di riconoscimento ai sensi della Legge 104, articolo 3, comma 3, l’ingresso è in ogni caso garantito alla persona con disabilità e all’accompagnatore, nel rispetto delle modalità organizzative previste, invitando gli interessati a seguire le procedure indicate per agevolare i controlli e assicurare il regolare svolgimento dell’evento.