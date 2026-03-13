Agrigento

Agrigento, stato dei lavori del nuovo asilo ha superato il 65%

Ad oggi il cantiere ha superato il 65% di avanzamento dei lavori: sono state completate tutte le strutture portanti e divisorie dell’edificio e sono già stati posati gli impianti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

«Proseguono con regolarità i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido “Collegamento”, un intervento strategico per la nostra città che rappresenta non solo la costruzione di una nuova scuola, ma anche un importante segnale di rinascita e riqualificazione per l’intero quartiere.” Lo dice l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato.

Ad oggi il cantiere ha superato il 65% di avanzamento dei lavori: sono state completate tutte le strutture portanti e divisorie dell’edificio e sono già stati posati gli impianti. Nelle prossime settimane si procederà con le finiture interne, i massetti, la pavimentazione, la posa degli infissi e la sistemazione degli spazi esterni dell’immobile.

Stiamo realizzando una struttura moderna, all’avanguardia e dotata dei massimi standard di comfort e sicurezza, pensata per accogliere i bambini in un ambiente educativo di qualità e restituire alla comunità un presidio sociale fondamentale.

Il cronoprogramma dei lavori procede regolarmente e contiamo di consegnare l’opera entro maggio 2026, quindi in anticipo rispetto alla scadenza prevista dal PNRR del 30 giugno 2026.

Parallelamente, il RUP del progetto, l’ingegnere Gerlando Trupia, ha partecipato al bando per la fornitura degli arredi scolastici. Ci auguriamo che nei prossimi giorni possa arrivare l’esito positivo, così da accelerare le procedure di allestimento e consentire la rapida consegna della struttura alla pubblica istruzione per la piena operatività del nuovo asilo nido.

Questo intervento dimostra come le risorse del PNRR possano trasformarsi in opere concrete per la città, migliorando i servizi educativi e contribuendo alla crescita e alla qualità della vita delle famiglie agrigentine.»

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Mafia e corruzione, Iacolino si avvale della facoltà di non rispondere
Agrigento

Agrigento, stato dei lavori del nuovo asilo ha superato il 65%
Cattolica Eraclea

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, al via gara d’appalto
Palermo

Sorpresi a rubare in una villetta, tre arresti
Apertura

Favara, 43enne ferito con una coltellata alla gola: preso l’aggressore 
Apertura

Violenza sessuale su una parente minorenne, arrestato agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv