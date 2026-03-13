Cattolica Eraclea

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, al via gara d’appalto

Per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 33 Ribera-Seccagrande e n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Pubblicato sulla home page istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara relativo per l’accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 33 Ribera-Seccagrande e n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea.

L’importo complessivo è di 961.498,28 euro, compresi 28.444,95 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi ministeriali (D.M. n. 394 del 12/10/2021-Area Interna Sicani, Programma sessennale 2021- 2026, Strategia Nazionale Aree Interne – Sicani). 

La gara verrà effettuata con proceduta aperta e in modalità telematica, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 dell’ 11 maggio 2026 esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 12 maggio 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Bando di gara e allegati tecnici sono consultabili su:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16610

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Mafia e corruzione, Iacolino si avvale della facoltà di non rispondere
Agrigento

Agrigento, stato dei lavori del nuovo asilo ha superato il 65%
Cattolica Eraclea

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, al via gara d’appalto
Palermo

Sorpresi a rubare in una villetta, tre arresti
Apertura

Favara, 43enne ferito con una coltellata alla gola: preso l’aggressore 
Apertura

Violenza sessuale su una parente minorenne, arrestato agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv