Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, al via gara d’appalto
Per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 33 Ribera-Seccagrande e n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea
Pubblicato sulla home page istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara relativo per l’accordo quadro annuale per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n. 33 Ribera-Seccagrande e n. 29-A Montallegro-Cattolica Eraclea.
L’importo complessivo è di 961.498,28 euro, compresi 28.444,95 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con fondi ministeriali (D.M. n. 394 del 12/10/2021-Area Interna Sicani, Programma sessennale 2021- 2026, Strategia Nazionale Aree Interne – Sicani).
La gara verrà effettuata con proceduta aperta e in modalità telematica, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 dell’ 11 maggio 2026 esclusivamente tramite la piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 12 maggio 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).
Bando di gara e allegati tecnici sono consultabili su:
https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16610