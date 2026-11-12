Caro vita, disagi nei trasporti e tagli alla scuola: studenti scendono in piazza ad Agrigento





Si è svolta questa mattina, con partenza da piazza Pirandello, una manifestazione studentesca che ha coinvolto le scuole dell’intera provincia di Agrigento. Al centro della mobilitazione diverse questioni che riguardano da vicino il mondo della scuola e le condizioni di vita degli studenti. “Con questa manifestazione, vogliamo richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà che interessano il sistema scolastico e sulle problematiche sociali ed economiche che coinvolgono le famiglie e i giovani”, dicono gli studenti della Consulta che hanno organizzato il presidio.

Tra le principali rivendicazioni figurano i problemi legati ai trasporti pubblici e all’edilizia scolastica, due criticità che continuano a incidere sulla quotidianità di tanti ragazzi che frequentano gli istituti del territorio. La protesta ha posto l’attenzione anche sul crescente carovita, sul taglio dei fondi destinati alla scuola pubblica e sull’aumento delle spese militari, con particolare riferimento alle politiche di riarmo.

Ad incontrare gli studenti in Piazza Pirandello, sede del Comune di Agrigento, il sindaco Michele Sodano che rivolgendosi ai giovani dice: “Cari ragazzi, sono al vostro fianco. Protestare è un dovere quando qualcosa non funziona. Il vostro corteo è partito dalla Piazza del Comune e vedervi così preparati e determinati è stato emozionante. Ci siamo detti che ogni diritto che oggi diamo per scontato è stato strappato da chi ha avuto il coraggio di scendere in strada e lottare. Oggi tocca a voi.L’Italia deve stabilire le sue priorità e il diritto allo studio viene prima di tutto. È il primo strumento di libertà e non possiamo accettare tagli corposi e sacrifici per gli studenti a fronte di una maggiore spesa in armamenti.Le armi più forti che abbiamo sono il pensiero, la parola, il coraggio dell’esempio. Una piazza si svuota, un’idea resta e cammina. Studiate, informatevi, mettete in discussione tutto. Chi pensa con la propria testa può cambiare il mondo e non si piega.Per questo non dovete fermarvi qui. Entrate in politica, nelle consulte, nelle scuole, nelle associazioni, nei partiti, nei quartieri. La politica non è una cosa da lasciare agli altri, è lo strumento per cambiare le cose. Chi se ne tira fuori lascia che siano gli altri a decidere per lui. Conto su di voi”.

Una mobilitazione che ha riunito studenti provenienti da diversi istituti della provincia, portando nelle strade del capoluogo agrigentino temi centrali per il diritto allo studio, la qualità dei servizi scolastici e il futuro delle nuove generazioni.