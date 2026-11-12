Agrigento

San Leone, riunione per la messa in sicurezza e la demolizione del lido Oasi

A lanciare l'allarme sul rischio ambientale è stato Mareamico Agrigento

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Si è svolta oggi una riunione nella spiaggia del viale delle dune a San Leone, finalizzata alla messa in sicurezza e poi l’eliminazione definitiva del lido Oasi, che dai primi anni 2000 invade il demanio pubblico di San Leone e che è stato posto sotto sequestro dal 2008. Alla riunione ha partecipato il Demanio marittimo, la Capitaneria di porto, l’Assessorato regionale alle foreste, l’ARPA, l’ASP, il Comune di Agrigento, la Protezione civile e l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento.

“E’ incredibile che dopo 18 anni questo inquinante ecomostro sia ancora in vita. La struttura, che comprendeva anche un ampio campeggio è stata chiusa nel 2008, poiché sottoposta a sequestro giudiziario. E da 18 anni versa in uno stato di completo abbandono. Le prossime mareggiate lo aggrediranno nuovamente e trascineranno in mare quintali di fibrocemento ed eternit. Infatti le fondazioni di questa struttura sono ricoperte da pericolose lastre di fibrocemento ed eternit e quando finiranno in mare si concretizzerà un grave danno ambientale, con possibili refluenze sulla salute pubblica“, dichiara in una nota Mareamico Agrigento.

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