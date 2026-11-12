Valle dei Templi e Museo Griffo, visite guidate e un laboratorio per i piccoli

In giro per il Museo archeologico Griffo alla scoperta dei reperti. E se poi a guidare i bambini, sarà una piccola archeologa pasticciona, ancora meglio. Fine settimana alla Valle dei Templi, approfittando delle temperature miti di questi giorni, del sole che rende i monumenti quasi dorati.

Da domani (venerdì 11 novembre) a domenica le consuete visite guidate: alle 10.15 e 11.45 i percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo di CoopCulture tra arcosoli, forme e altri tipi di sepolture. Alle 15.30, invece, “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Senza dimenticare Fernando Botero. L’incanto del Mito”: 25 opere originali del maestro colombiano raccolte in questa mostra evento (tra Villa Aurea e la stessa Valle) che ha già superato i 130 mila visitatori in tre mesi. Un successo tale che la mostra è già stata prorogata fino al 31 dicembre.

Domenica pomeriggio, alle 16, il Museo archeologico Griffo ospiterà invece un laboratorio per i più piccoli: “Rompina aggiusta tutto!”. Tra le teche si aggira un’archeologa pasticciona, Rompina de’ Cocci – un nome, una garanzia! – che ha ricomposto i frammenti in modo confuso, e alcuni reperti sono stati esposti addirittura sottosopra. Insomma, bisogna intervenire: come piccoli archeologi in erba, i bambini (tra 6 e 12 anni) dovranno aiutare i più grandi a “fare ordine”. Si parlerà di tecniche di musealizzazione, di restauro, di valorizzazione, ma in maniera accessibile ai più piccoli. Alla fine, un piccolo laboratorio manuale tra cocci, colla e colori, e alla fine ognuno potrà portare a casa il proprio vasetto restaurato.