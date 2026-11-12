Agrigento

Patrizia Russo, ultimo atto: il caso approda in Cassazione 

Il processo per l’omicidio di Patrizia Russo, insegnante agrigentina uccisa a coltellate dal marito, approda in Cassazione per l’ultimo atto

Pubblicato 7 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo

Il caso di Patrizia Russo, l’insegnante agrigentina uccisa a coltellate nel sonno dal marito in un’abitazione a Solero, nell’Alessandrino, approda in Cassazione. I giudici ermellini hanno fissato l’udienza per il prossimo 7 gennaio, data in cui la vicenda processuale avrà il suo epilogo. Sul banco degli imputati siede Giovanni Salamone, 62 anni, agricoltore e commerciante di prodotti della terra con la passione per l’ambiente. Salamone è stato condannato all’ergastolo sia in primo che secondo grado. Il dramma si consuma il 16 ottobre 2024 in un’abitazione di Solero, piccolo centro dell’Alessandrino dove i due si erano trasferiti per ragioni professionali di Patrizia. Salamone prima accoltella la moglie mentre dormiva. Poi la chiamata ai carabinieri e la confessione: “Ho fatto una sciocchezza”.

Il movente, così come scritto nelle due sentenze, sarebbe di natura economica, 250 euro che Salamone avrebbe dovuto utilizzare per ripianare uno scoperto sul proprio conto corrente e che la donna, invece, si sarebbe rifiutata di dare. “Un mero pretesto per dare sfogo ad un impulso criminale e un motivo di sopraffazione” hanno scritto i giudici della Corte di assise di appello di Torino nel confermare il carcere a vita nei confronti di Salamone. Quest’’ultimo, inoltre, è stato giudicato perfettamente capace di intendere e volere. Su quest’ultimo punto anche la Corte di assise di appello ha escluso qualsiasi vizio di mente alla luce di plurime consulenze e nonostante l’uomo avesse dichiarato nel corso del dibattimento di essere posseduto da Satana e che il padre dell’ex socio gli era apparso in sogno. I figli della vittima si sono costituiti parte civile rappresentati dagli avvocati Maria Luisa Butticè e Annamaria Tortorici. Salamone è difeso dall’avvocato Salvatore Pennica

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