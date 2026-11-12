Martina Siracusa nuova coordinatrice provinciale dei Giovani Cgil

La CGIL di Agrigento esprime grande soddisfazione per la nomina di Martina Siracusa a coordinatrice provinciale dei Giovani CGIL. Studentessa universitaria presso l’Università di Enna, dove frequenta il Corso di studi in Lettere, Martina assume questo incarico con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di uno spazio di partecipazione, confronto e iniziativa sindacale rivolto alle nuove generazioni.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa nomina – dichiarano Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento, e Maria Concetta Barba, responsabile del Dipartimento Giovani, Cultura e Legalità. Crediamo fortemente che i giovani debbano essere protagonisti delle scelte che riguardano il loro presente e il loro futuro. La CGIL vuole essere sempre più un luogo di partecipazione, crescita, formazione e impegno concreto, capace di dare voce alle nuove generazioni e alle loro aspirazioni. Martina saprà portare entusiasmo, sensibilità e nuove energie all’interno della nostra organizzazione». La coordinatrice giovanile dichiara: “ringrazio la Cgil per la fiducia che ha riposto in me. Sono onorata di assumere questo incarico e consapevole della responsabilità che comporta. Mi impegnerò al massimo per svolgere questo ruolo con serietà, dedizione e spirito di collaborazione, contribuendo alla crescita del movimento e dando voce alle istanze e alle esigenze dei giovani del nostro territorio. Spero di essere all’altezza di questo compito e di poter costruire insieme a voi un percorso ricco di iniziative e risultati”. La sua nomina arriva in un momento particolarmente significativo, alla vigilia del 20 novembre, giornata in cui si celebra la Giornata internazionale degli studenti e si svolgerà lo sciopero generale. Un appuntamento che vedrà i giovani protagonisti di una partecipazione ampia e convinta. «Il 20 novembre – aggiungono Buscemi e Barba – i giovani saranno in massa presenti alle iniziative di mobilitazione assieme alle organizzazioni studentesche Rete degli Studenti e Unione Degli Studenti. Sarà un’occasione importante per ribadire che non può esserci futuro senza investimenti nell’istruzione, senza lavoro dignitoso, senza diritti e senza opportunità per le nuove generazioni. Vogliamo un territorio in cui nessun giovane sia costretto ad andare via per poter realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni». La CGIL di Agrigento rivolge a Martina Siracusa i migliori auguri di buon lavoro, certa che il suo impegno contribuirà a rafforzare la presenza e il protagonismo delle nuove generazioni nella vita sindacale e sociale del territorio.