Tentata estorsione in un minimarket, arrestato 31enne

A Palermo in via Cappuccini, i militari sono intervenuti presso un minimarket, all’interno del quale un uomo di 31 anni pretendeva di effettuare una transazione tramite carta prepagata per ottenere in cambio denaro contante. Di fronte al netto rifiuto dell’esercente, l’uomo ha dato in escandescenze, danneggiando il locale e aggredendo fisicamente gli impiegati. Bloccato rapidamente da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, l’indagato ha opposto ulteriore resistenza rifiutandosi di declinare le proprie generalità. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto.