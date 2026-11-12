Giornata mondiale del diabete: screening e informazione alla Villa Bonfiglio di Agrigento

A Villa Bonfiglio ad Agrigento sabato 14 novembre, dalle ore 11:00 alle 17:00, si svolgerà una giornata dedicata alla conoscenza del diabete, alla prevenzione e al confronto con medici, specialisti e volontari. Sono previsti screening e valutazioni di glicemia, emoglobina glicata, pressione arteriosa e colesterolo totale. Un’occasione per avvicinarsi alla prevenzione, porre domande e ricevere informazioni direttamente dai professionisti presenti.Accanto agli screening, sarà possibile approfondire temi che riguardano la vita quotidiana delle persone con diabete e delle loro famiglie: gravidanza, attività fisica e sport, salute dei reni e prevenzione delle complicanze renali, benessere psicologico, scuola e vaccinazioni.

L’iniziativa è promossa da AGD Agrigento e Lions Club Agrigento Host, in collaborazione con l’Associazione Onde Rosa, il Rotary Club Agrigento, l’Associazione Medici Diabetologi ed Endocrinologi di Agrigento e la Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Agrigento.

La ricorrenza sarà anche un momento per richiamare l’importanza della continuità delle cure. AGD Agrigento auspica il potenziamento dell’ambulatorio già dedicato a diabete e tecnologia attraverso un’organizzazione strutturata e multidisciplinare, collegata ai servizi territoriali e ospedalieri. Un percorso che comprenda anche il passaggio accompagnato dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto, con riferimenti assistenziali chiari per i giovani e le loro famiglie.

In occasione della Giornata mondiale, AGD ha inoltre richiesto ai Comuni della provincia l’illuminazione blu di monumenti e sedi istituzionali e al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi l’illuminazione blu dei templi.