Agrigento

Giornata mondiale del diabete: screening e informazione alla Villa Bonfiglio di Agrigento

Appuntamento sabato 14 novembre, dalle ore 11:00 alle 17:00

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

 A Villa Bonfiglio ad Agrigento sabato 14 novembre, dalle ore 11:00 alle 17:00, si svolgerà una giornata dedicata alla conoscenza del diabete, alla prevenzione e al confronto con medici, specialisti e volontari. Sono previsti screening e valutazioni di glicemia, emoglobina glicata, pressione arteriosa e colesterolo totale. Un’occasione per avvicinarsi alla prevenzione, porre domande e ricevere informazioni direttamente dai professionisti presenti.Accanto agli screening, sarà possibile approfondire temi che riguardano la vita quotidiana delle persone con diabete e delle loro famiglie: gravidanza, attività fisica e sport, salute dei reni e prevenzione delle complicanze renali, benessere psicologico, scuola e vaccinazioni.

L’iniziativa è promossa da AGD Agrigento e Lions Club Agrigento Host, in collaborazione con l’Associazione Onde Rosa, il Rotary Club Agrigento, l’Associazione Medici Diabetologi ed Endocrinologi di Agrigento e la Croce Rossa, con il patrocinio del Comune di Agrigento.

La ricorrenza sarà anche un momento per richiamare l’importanza della continuità delle cure. AGD Agrigento auspica il potenziamento dell’ambulatorio già dedicato a diabete e tecnologia attraverso un’organizzazione strutturata e multidisciplinare, collegata ai servizi territoriali e ospedalieri. Un percorso che comprenda anche il passaggio accompagnato dalla diabetologia pediatrica a quella dell’adulto, con riferimenti assistenziali chiari per i giovani e le loro famiglie.

In occasione della Giornata mondiale, AGD ha inoltre richiesto ai Comuni della provincia l’illuminazione blu di monumenti e sedi istituzionali e al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi l’illuminazione blu dei templi.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tentata estorsione in un minimarket, arrestato 31enne
Agrigento

San Leone, riunione per la messa in sicurezza e la demolizione del lido Oasi
Agrigento

Giornata mondiale del diabete: screening e informazione alla Villa Bonfiglio di Agrigento
Palermo

Responsabile di tre tentate truffe ad anziani, misura cautelare per 39enne
di Giuseppe Castaldo

Patrizia Russo, ultimo atto: il caso approda in Cassazione 
banner italpress istituzionale banner italpress tv