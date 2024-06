Agrigento terza città in Italia per il miglior clima, la classifica 

Nella classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023, al primo posto c’è la città di Imperia. Lo certifica l’indice di vivibilità climatica, realizzato per il terzo anno dal Corriere e iLMeteo.it. Imperia sfiora i mille punti complessivi (si ferma a 999) riferiti a 17 parametri (tre in più delle precedenti edizioni dello studio), staccando di soli 8 punti la seconda piazza occupata da Biella.

La città piemontese è la sorpresa del 2023: negli anni scorsi era stata penalizzata dalla siccità, nel 2023 ha sfruttato la posizione collinare per mitigare sia le notti tropicali, quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi, sia l’indice di calore (il combinato di temperatura, umidità, vento e radiazione solare), due parametri negativi che affliggono le località della pianura padana. Terza posizione per Agrigento. “Rispetto alle precedenti edizioni abbiamo ampliato i dati: oltre ai tre parametri che sono stati aggiunti — eventi estremi e giorni di gelo —, prima il confronto si fermava al 2010, ora è stato esteso fino al 2000», dice Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it. “Per ognuno dei 108 capoluoghi di provincia sono stati confrontati i 17 parametri ora dopo ora, giorno per giorno per 24 anni per un totale di oltre 380 milioni di dati”.