Agrigento, travolta da auto in corsa mentre attraversa: 24enne in codice rosso

Momenti di panico ad Agrigento. Una ragazza di 24 anni – S.F. – è stata travolta da un’auto in corsa mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il fatto è avvenuto poco prima della otto nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, a due passi dal Comando provinciale dei carabinieri. La ventiquattrenne è stata presa in pieno da un’auto d’epoca che, per fortuna, non viaggiava a velocità sostenuta. Il conducente, che si è subito fermato, non l’ha vista attraversare.

L’impatto è stato comunque violento e la ragazza è sbalzata sul selciato dopo un volo di alcuni metri. Immediati i soccorsi con gli operatori del 118 Gise che hanno trasferito la donna all’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso a causa di alcuni traumi e perdite di sangue dall’orecchio e dal braccio. Sul posto presenti i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi.