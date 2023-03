Agrigento, ultimatum dei vigili del fuoco: “Mettere in regola il pluripiano”

Il parcheggio pluripiano di via Empedocle deve essere messo in regola entro quarantacinque giorni seguendo le prescrizioni dettate dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Se ciò non dovesse accadere si potrebbe andare incontro a strascichi giudiziari oltre che ad una vera e propria sospensione dell’esercizio dell’attività.

Sono molte le criticità che emergono dalla relazione dei Vigili del Fuoco che lo scorso 24 febbraio hanno effettuato un sopralluogo nella struttura di via Empedocle: dalla mancata presenza delle planimetrie d’emergenza, all’assenza delle certificazioni di resistenza al fuoco delle pareti di separazione del gruppo elettrogeno.

E ancora copriferri distaccati e la mancanza di impedimenti all’accesso al piano interdetto dopo l’incendio verificatosi nei mesi scorsi. Il comune di Agrigento ha adesso quarantacinque giorni di tempo (dal momento della notifica) per eseguire le migliorie necessarie alla messa in regola della struttura.

“La relazione dei Vigili del fuoco non fa altro che confermare ciò che noi abbiamo denunciato e documentato – commenta il vicepresidente di Codacons Agrigento, Giuseppe Di Rosa – è chiaro a tutti dai nostri video e da foto allegate, che il parcheggio è stato riaperto con l’impianto elettrico non a norma e senza un vero certificato di regolarità, non riteniamo sia corretto ed onesto mettere a rischio l’incolumità pubblica di chi frequenta la struttura ma anche dei dipendenti comunali che vi prestano la loro attività di servizio”.