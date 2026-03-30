Gli eventi degli ultimi 5 anni nel “mirino” della Procura di Agrigento, l’inchiesta si allarga

Gli avvisi di garanzia notificati questa mattina sono stati preceduti negli scorsi giorni da un altro importante atto disposto dalla Procura della Repubblica. La polizia giudiziaria, infatti, ha acquisito almeno cinque faldoni di documenti – anche nella sede della Fondazione Teatro Pirandello – relativi agli eventi culturali e musicali svoltisi in città negli ultimi cinque anni. L’inchiesta coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto Elettra Consoli, dunque, è destinata ad allargarsi.

Nel “mirino” degli inquirenti sono finite le iniziative culturali, i concerti e le manifestazioni – compresa la festa di San Calogero – a partire dal 2020. La Procura vuole vederci chiaro sui finanziamenti stanziati, su quanti e come sono stati spesi i soldi pubblici e se, eventualmente, sono stati commessi illeciti. Dagli avvisi di garanzia notificati, tra gli altri, al deputato di Fratelli d’Italia Lillo Pisano sono almeno tre le iniziative (al momento) finite nel vortice delle indagini. Si tratta di eventi legati al Natale 2022: “Xena Akragantos”, “Natale destinazione Agrigento” e “Destinazione Agrigento Costa del Mito”. Analoga attività ispettiva e di ricerca e acquisizione di documenti è stata estesa anche agli altri indagati (tranne che per l’on. Pisano.

Per questi progetti – nonostante facessero parte di un medesimo complesso di eventi – sarebbero stati chiesti finanziamenti pubblici pari a 602 mila euro triplicando così di fatto il reale importo. Agli atti, però, risultano anche delle fatture per il noleggio di 34 bagni chimici relative ad un altro evento: il concerto di fine anno di Achille Lauro.