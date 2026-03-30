Siracusa

Mezzo pesante si ribalta in autostrada, ferito il conducente

Disagi alla circolazione.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Incidente lungo la Siracusa-Catania. Secondo le prime informazioni, il conducente di un mezzo pesante avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause ancora in fase di accertamento. Il camion si é ribaltato su di un fianco, proprio in corrispondenza della rampa di uscita dall’autostrada. Nell’impatto, il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Per consentire le operazioni in sicurezza, lo svincolo di Lentini è stato temporaneamente chiuso al traffico. Disagi alla circolazione.

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