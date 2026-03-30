Agrigento

“Spese gonfiate per gli eventi”, si dimette il direttore della Fondazione Pirandello

Il passo indietro è stato notificato via pec questa mattina al CDA: a breve la presa d'atto

Pubblicato 3 ore fa
Da Gioacchino Schicchi

L’inchiesta emersa questa mattina sugli eventi 2022 realizzati da DMO Valle dei Templi e Fondazione Pirandello colpisce il vertice burocratico dell’ente culturale. La parte “politica” dell’istituzione è fuori da ogni contestazione, ha appreso della notizia dalla stampa.

“Abbiamo letto sui giornali quanto viene contestato – spiega il presidente, l’avvocato Alessandro Patti – e seguiamo con la massima attenzione la vicenda. Questa mattina il Cda ha ricevuto le dimissioni del direttore Salvo Prestia ed ho quindi convocato per domani una seduta urgente per la presa d’atto”.

Al momento non ci risultano movimenti in uscita all’interno della DMO, nonostante tra gli indagati ci sia l’amministratore delegato Fabrizio La Gaipa. Sia la Fondazione che l’ex Distretto sono enti o direttamente controllati o in cui il Comune di Agrigento è socio di maggioranza.

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