“Spese gonfiate per gli eventi ad Agrigento”, indagato il deputato Lillo Pisano (I NOMI)
Nuovo terremoto giudiziario ad Agrigento
Nuovo terremoto giudiziario ad Agrigento. La procura della Repubblica guidata da Giovanni Di Leo ha notificato un avviso di garanzia nei confronti di sei persone per i reati di truffa aggravata e peculato. Tra gli indagati spicca il parlamentare Lillo Pisano, deputato di Fratelli d’Italia.
Sei gli indagati per truffa aggravata e peculato: il deputato di Fratelli d’Italia Lillo Pisano (ex vice capo gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo); Fabrizio La Gaipa, amministratore del “Distretto turistico Valle dei Templi”; Salvatore Prestia, direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello; Calogero Casucci, “vicino” al deputato Pisano nonché componente di un’associazione; Antonio Migliaccio, ex autista di Pisano e legale rappresentante di un’altra associazione culturale; Laura Cozzo, moglie del direttore Prestia, legale rappresentata di una terza associazione.