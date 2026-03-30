Femminicidio, domani a Messina il flashmob “Per non dimenticare Lorena Quaranta e Sara Campanella”

Il 31 marzo è una data da ricordare per la provincia di Messina, che rievoca due storie diverse accomunate dalla stesso epilogo. Nel 2020, a Furci Siculo, è stata uccisa Lorena Quaranta; nel 2025, a Messina, Sara Campanella. I loro nomi e le loro storie saranno rievocati martedì 31 marzo, a Santa Teresa di Riva, in occasione del flashmob “Per non dimenticare Lorena Quaranta e Sara Campanella”, organizzato dall’associazione-centro antiviolenza “Al Tuo Fianco”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva.

“Due date che nella mente di molti di noi non si cancelleranno mai. Due femminicidi, due vite spezzate nel momento in cui la vita si apriva a loro con un ventaglio di promesse per il futuro. Per ricordarle e per ribadire il nostro impegno contro la violenza sulle donne, abbiamo organizzato questo flash mob”, si legge nella nota dell’associazione.

Partecipano all’iniziativa, in programma alle ore 17 in piazza Marina Militare Italiana, le sezioni Fidapa Santa Teresa-Valle d’Agrò e Taormina, i Lions Club Santa Teresa di Riva e Roccalumera Quasimodo, le associazioni “L’incanto di Adriano”, “Conoscenza Circolare”, “Horizon” e “L’altra Metà”, la Croce Rossa Italiana e gli Istituti comprensivi di Santa Teresa di Riva e “Rosario Livatino” di Roccalumera. Il flash mob vedrà esibirsi le scuole di danza Centro Formazione Danza di Milena Freni, Centro Danza e Fitness “Passione Danza” delle maestre Rita e Arabella Pugliatti, The Diamonds of Dance di Rachele Siligato e Michael Giannì, Academy The Queen’s e Perla Dance di Melissa Gulizia.