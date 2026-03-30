Ribera

A Ribera la panchina fucsia che invita a fermarsi e riflettere

L'iniziativa di “Vedila Oltre”, il progetto al femminile portato avanti da Fania Dimora, Claudia Giglia, Francesca Salvaggio e Noemi Vedelina

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

C’è chi passa veloce, chi si ferma un attimo, chi la guarda incuriosito. Nel cuore della piazza di Ribera, una panchina fucsia rompe la monotonia e si fa notare subito. Ma basta avvicinarsi per capire che non è lì solo per essere guardata. È l’ultima tappa di “Vedila Oltre”, il progetto al femminile portato avanti da Fania Dimora, Claudia Giglia, Francesca Salvaggio e Noemi Vedelina, che continua a lasciare segni concreti in città.

Qui il gesto è semplice: sedersi. Ma da quel momento qualcosa cambia. Un QR code, una domanda essenziale — “Se avessi la possibilità di cambiare qualcosa, cosa cambieresti per te e per gli altri?” — e il tempo sembra rallentare. Non ci sono istruzioni, non c’è fretta. Solo uno spazio in cui, per una volta, ci si concede di pensare davvero.

Non è la prima volta che il progetto entra nella quotidianità di Ribera. Prima l’aiuola simbolica, legata alla cura e al valore del seminare. Poi le attività nelle scuole. Oggi la piazza, il luogo più vissuto, quello dove tutti passano. E proprio lì, in mezzo al movimento continuo, nasce un piccolo invito alla pausa. Le ideatrici parlano di un momento da concedersi senza pressione. E in effetti è questo che colpisce: la semplicità. Nessun messaggio imposto, nessuna direzione obbligata. Solo una domanda che resta, anche quando ci si alza da quella panchina. Perché, alla fine, non è la panchina a fare la differenza. È quello che succede mentre ci si è seduti sopra.

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