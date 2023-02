Agrigento, via gli alberi da Bonamorone: martedì iniziano i lavori 

Inizieranno martedì 14 febbraio i lavori di rimozione di sei pini che insistono nel quartiere di Bonamorone, nei pressi dell’omonima fontana. La zona, nel tratto che comprende l’incrocio di via Crispi e quello di via Artemide, sarà interdetta e chiusa al traffico veicolare a partire dalle 8 del mattino fino a cessato bisogno.

Il progetto è stato disposto dal comune di Agrigento che ha accolto una istanza del Parco archeologico per i lavori di manutenzione e completamento del progetto di messa in sicurezza del traffico pedonale e del restyling. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a quasi 400 mila euro. Si tratta di lavori che permetteranno una più fluida e sicura area per i pedoni della zona.

In tal senso sono previsti interventi di rimozione di alcuni pini, che a causa delle radici hanno provocato il rigonfiamento del manto stradale causando difficoltà anche alle persone diversamente abili, ma anche di certe aiuole ormai deteriorate la cui rimozione porterà ad un aumento di spazio pedonale.