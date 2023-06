Agrigento, vietata vendita alcolici per la festa di San Calogero

In occasione dei Festeggiamenti in onore di San Calogero a partire da oggi venerdi 30/06/2023, e per la

Processione diurna e serale di San Calogero programmata per il 2 e il 9 Luglio, il Sindaco Micciche con propria ordinanza, a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, ordina:

dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 30/06/2023 e nei giorni 02/07/2023 e 09/07/2023 il divieto assoluto di vendita di bevande superalcoliche e/o alcoliche, nonché il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro, in lattine e/o contenitori similari a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di erogazione di alimenti e bevande a posto fisso e ambulanti che esercitano l’attività nelle aree urbane interessate dal transito delle rituali processioni e dallo svolgimento delle manifestazioni connesse ai festeggiamenti in oggetto, compresi i distributori automatici;

-il divieto di portare al seguito delle processioni e nel raggio m.500, bevande in contenitori di vetro o lattine o altro materiale potenzialmente utilizzabile come aste per selfie, oggetti contundenti di vario tipo, caschi e bombolette spray urticanti quale strumento atto ad offendere o turbare l’incolumità pubblica;

dalle ore 9,00 alle ore 15,00 del 02/07/2023 e del 09/07/2023 e dalle ore 19,00 del 02/07/2023 alle ore 01,00 del 03/07/2023 e dalle ore 19,00 del 09/07/2023 alle ore 01,00 del 10/07/2023:

-il divieto di collocazione di tavoli e sedie negli spazi esterni di pertinenza (quali marciapiedi, scalinate e porzioni di strada) nelle strade interessate dal passaggio del simulacro.

La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7 bis del D.Lgs.n. 267/2000, di importo compreso da euro 25,00 ad euro 500,00;