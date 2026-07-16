Agrigento, visita istituzionale del Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano





Prosegue il ciclo di visite istituzionali ai Reparti delle Forze Armate presenti in Sicilia da parte del Generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa. Questa mattina il generale Portolano è arrivato ad Agrigento, sua città natale, dove ha incontrato il Prefetto Salvatore Caccamo, e successivamente incontrerà il neo sindaco Michele Sodano, e il comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello De Tullio.

“Visita che ritengo doverosa nei confronti sia dei Carabinieri, ma anche Capitaneria di Porto e tutti i militari di Strade Sicure che vengono impiegati per garantire e contribuire a quella che è la sicurezza della città, provincia, regione e di tutto il territorio nazionale”, dice ai nostri microfoni il generale Portolano che ritorna nella sua città origine. “Per me è sempre una grande emozione anche perchè abito in via Esseneto e poi periodicamente quando riesco, permettendo la situazione internazionale, di ritornare con grande piacere ad Agrigento”, ha concluso il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Incontri che rappresentano occasione di proficuo scambio su temi di interesse comune, confermando la costante sinergia tra le istituzioni civili e le Forze Armate sul territorio.