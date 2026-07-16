Siracusa

Smantellata piazza di spaccio e denunciate cinque persone

L'appartamento, che è risultato anche essere controllato dai cinque grazie a un sistema di videosorveglianza, è stato sottoposto a sequestro penale e affidato al Comune di Siracusa.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà cinque persone, tutte maggiorenni, con precedenti penali e di polizia per reati inerenti agli stupefacenti, ritenute responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione effettuata ieri pomeriggio in un appartamento di via Santi Amato, riconducibile ai 5 denunciati, dove era stato segnalato e riscontrato un sospetto via vai di persone, sono state sequestrate 169 dosi di cocaina, 38 di hashish e 3.170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’appartamento, che è risultato anche essere controllato dai cinque grazie a un sistema di videosorveglianza, è stato sottoposto a sequestro penale e affidato al Comune di Siracusa.

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