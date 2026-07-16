Agrigento, il sindaco Sodano in visita presso la caserma della Guardia di Finanza

Nella mattinata odierna, il Comandante Provinciale, Colonnello Gabriele Baron, ha ricevuto il Sindaco della Città di Agrigento, dott. Michele Sodano, in visita presso la caserma di via Atenea.

L’incontro, svolto in un clima di cordiale collaborazione istituzionale e cui hanno preso parte gli Ufficiali in servizio alla sede, ha rappresentato l’occasione per formulare gli auguri di buon lavoro al primo cittadino, recentemente insediatosi al vertice dell’Amministrazione comunale.

Nella circostanza, il Col. t.SFP Baron ha omaggiato il Sindaco con la consegna di una pubblicazione realizzata dall’Ente editoriale del Corpo per celebrare i primi 60 anni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, componente specialistica presente su tutto il territorio nazionale e attiva anche nel contesto regionale siciliano.

Nel corso della visita è stata ribadita la piena disponibilità delle Fiamme Gialle a proseguire, in linea con la missione istituzionale di tutela del bilancio dello Stato, dell’Unione europea e degli Enti locali, il proficuo dialogo tra organi della Pubblica amministrazione, nell’ottica condivisa di sostenere la legalità e tutelare cittadini ed imprese.