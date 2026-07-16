Recuperate parti di autovetture rubate, denunciato 33enne

La Polizia di Stato, segnatamente personale del Commissariato di P.S. “Libertà”, ha denunciato a piede libero un 33enne palermitano con svariati precedenti di polizia e recuperato una ventina di parti meccaniche di vetture, tra cui una dozzina di volanti, principalmente di Smart, riconducibili ad altrettanti furti.

Alla brillante operazione hanno collaborato i poliziotti delle sezioni “Investigativa” ed “Anticrimine” del predetto Commissariato che hanno fatto tesoro di alcune elementi indiziari, sviluppandoli a partire dal dato di partenza: il consistente numero di furti, di e su Smart, denunciato e registrato nel quartiere “Libertà”.Intuendo come la “cannibalizzazione” di vetture, così è chiamato in gergo lo smantellamento attraverso il furto delle parti meccaniche delle vetture, spesso è seguito dalla messa in vendita del singolo pezzo in officine meccaniche o su piattaforme on line, i poliziotti hanno consultato le principali vetrine di internet, per riscontrare la loro ipotesi.

In effetti, hanno verificato come la piattaforma on line incardinata in un noto social network, offrisse parti meccaniche di smart a buon mercato, in particolare per ciò che concerneva volanti di smart. Il link dell’annuncio riconduceva ad un pregiudicato palermitano orbitante nell’area del quartiere del “Villaggio di S. Rosalia”. Contestualmente, con riferimento ai furti, sulle vetture Smart, “visitate” dai ladri, sono stati effettuati rilievi e repertazioni dai poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. In un caso è stata repertata l’impronta dello stesso cittadino che metteva in vendita volanti di Smart. Si è così ritenuto di effettuare la perquisizione autorizzata dall’Autorità Giudiziaria nei luoghi di sua principale frequentazione. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno, in effetti, rinvenuto ben 12 volanti, 2 fari, un antifurto ed un airbag, parti meccaniche considerate provento di furto.

L’uomo è stato denunciato per i reati di furto e ricettazione ed indagini sono in corso per verificare se altri furti siano stati compiuti dall’uomo e per risalire a vetture e proprietari di parti meccaniche ritrovate che non recano alcun codice identificativo.