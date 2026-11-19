Un’articolata attività antidroga è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla Polizia di Stato nel centro storico di Catania dove è stato intercettato e bloccato un 65enne di Gaggi, nel messinese, che stava trasportando un carico di cocaina purissima. Il “corriere della droga”, in trasferta per rifornire le piazze di spaccio catanesi, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura e della Sisco di Catania, che hanno agito potendo contare sul decisivo intervento di “Ares”, il cane-poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, il quale ha fiutato la cocaina nel rivestimento del tettuccio di un suv, bloccato con un ingegnoso sistema di calamite.

Il blitz è scattato nella zona tra l’Antico Corso e la parte alta di via Vittorio Emanuele II, al termine di una serrata attività info-investigativa della Squadra Mobile e della Sezione investigativa dello SCO. L’uomo è stato colto in flagranza, dopo essersi accostato in strada, per qualche istante, probabilmente in attesa di qualcuno. Una volta fermato è scattato il controllo approfondito dell’auto, da cima a fondo, con il 65enne che ha mostrato un crescente stato di nervosismo, fornendo versioni contradditorie volte a giustificare la sua presenza a Catania. Non appena è intervenuto “Ares”, il cane-poliziotto ha indirizzato le ricerche verso la parte centrale dell’abitacolo ed è stata in questa fase che gli agenti della Squadra Mobile hanno notato una leggera anomalia nell’allineamento del cielo della vettura. Sollevando il pannello, fissato artificialmente tramite due calamite per creare un vano occulto, sono emersi due panetti di cocaina, avvolti nel cellophane trasparente e sigillati con nastro adesivo rosso. Sugli involucri era stampata l’immagine della Coppa del Mondo di calcio, un tipico marchio utilizzato dai narcos per identificare la partita di droga. Le analisi preliminari hanno confermato che la sostanza fosse effettivamente cocaina purissima del peso complessivo di 2,2 chili. La droga e il suv utilizzato dal “corriere” per trasportare i panetti di stupefacente da Messina a Catania sono stati posti sotto sequestro e il 65enne è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Al termine di tutti gli accertamenti, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice, così come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania.