“Aica diventi una Spa”, la proposta in consiglio comunale

“Ringraziamo l’Assessore Trupia per le delucidazioni chiare e puntuali, e per l’impegno preso durante l’ultimo Consiglio Comunale”. A dichiararlo sono la Presidente e la Vice Presidente della VI Commissione, Roberta Zicari e Alessia Bongiovì.

“All’unanimità dei presenti è stata approvata una mozione della VI Commissione , grazie alla quale l’Amministrazione attiva si è impegnata a riferire sulla situazione finanziaria dell’Aica ed a valutare eventuali soluzioni giuridicamente percorribili per mettere in sicurezza sia le casse comunali che la qualità del servizio. La mozione nasce da un lavoro di approfondimento svolto in Commissione che ci ha spinte a portare la problematica all’attenzione del Consiglio. Diverse, infatti, sono le segnalazioni che registriamo dagli utenti sul servizio, e meritevoli di attenzione le notizie sulla situazione finanziaria, che, essendo una società consortile, andrebbero ad influire sul bilancio del Comune. L’ Assessore Trupia ha proposto di portare al Cda di Aica, poiché la valuti, la proposta di mutare la ragione sociale di Aica da consortile ad SpA pubblica. Ringraziamo l’Assessore per questa coraggiosa proposta, poiché riteniamo che metta in sicurezza le casse del Comune in quanto separa le sorti finanziarie dei due enti, senza pregiudicare il potere di controllo sul servizio che è e resta svolto da Aica né le tariffe applicate dal gestore, che sono e verrebbero regolamentate da norme ed autorità nazionali.”