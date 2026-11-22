“Il diritto all’acqua deve essere garantito. Ma il diritto all’acqua non può diventare il diritto di non pagare i relativi debiti da parte dell’ente gestore dell’erogazione, nel caso d specie Aica, che è Azienda Pubblica Economica che gestisce le reti ereditate per legge da Voltano Spa.” È quanto dichiara in una nota stampa l’avvocato Maurizio Cassaro, difensore della parte che vanta un credito nei confronti della società idrica.

“Nessuno intende sottovalutare l’importanza del servizio idrico, le esigenze dei cittadini o il diritto dei lavoratori a ricevere puntualmente le proprie retribuzioni. Si tratta di interessi primari, che meritano la massima tutela. Tuttavia, è profondamente ingiusto che le difficoltà finanziarie di AICA vengano rappresentate in termini tali da far apparire la creditrice procedente come responsabile dei possibili disservizi.” Il legale prosegue: “La creditrice non ha creato il debito, non ha gestito il servizio idrico e non ha determinato le scelte economiche e amministrative dell’azienda. Ha semplicemente esercitato gli strumenti previsti dall’ordinamento per ottenere il soddisfacimento di un credito fondato su una sentenza del Tribunale di Agrigento risalente al 2009. Non può, infatti, essere trascurata l’eccezionale durata della vicenda creditoria, che trae origine da rapporti contrattuali risalenti agli anni 1986 e 1987 e che ha trovato riconoscimento giudiziale nella sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 30 giugno 2009. A distanza di quasi quarant’anni dall’origine del rapporto obbligatorio e di oltre diciassette anni dalla pronuncia della sentenza di condanna, il credito risulta tuttora non integralmente soddisfatto.”

L’avvocato rimarca: “Un credito che, nonostante il lungo tempo trascorso, non risulta integralmente soddisfatto. Occorre ricordare che il pignoramento presso terzi non costituisce un’iniziativa arbitraria, ma uno strumento di tutela giurisdizionale sottoposto al controllo del giudice dell’esecuzione. Spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria valutare la legittimità delle iniziative esecutive, l’effettiva titolarità delle obbligazioni e l’eventuale esistenza di somme sottratte all’esecuzione in forza di specifiche disposizioni di legge. La stessa Voltano S.p.A., con comunicazione ufficiale del 17 marzo 2026, ha dichiarato di avere trasferito ad AICA le reti, gli impianti, le utenze e il personale funzionali all’esercizio del servizio idrico integrato, richiamando espressamente l’art. 153, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 in materia di subentro nelle passività pregresse. È dunque legittimo chiedersi se sia coerente beneficiare delle infrastrutture, dell’organizzazione e delle risorse produttive del precedente gestore, contestando al contempo l’assunzione delle obbligazioni relative alla realizzazione delle medesime opere.”

Il legale, infine, conclude: “Non esistono creditori di serie B soltanto perché il debitore esercita un servizio pubblico. Si auspica pertanto che il dibattito torni su un piano di responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni, evitando dichiarazioni suscettibili di alimentare ingiustificata ostilità nei confronti della creditrice procedente. La creditrice ha diritto a vedere riconosciute le proprie ragioni nelle sedi competenti, senza essere indicata, direttamente o indirettamente, come responsabile di una crisi del servizio idrico che richiede invece risposte concrete da parte di chi ha il compito di amministrarlo.”