La Procura di Palermo ha impugnato l’ordinanza del gip Giuseppa Zampino, che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, tornando a chiedere gli arresti domiciliari nei confronti di quattro imprenditori e un deputato regionale. La vicenda è legata all’inchiesta sull’ex vicepresidente della Regione Gaetano Armao, arrestato nelle scorse settimane insieme all’avvocato Pierluigi Matta e all’imprenditore Luigi Zancla, presidente della Samo onlus.

La Procura – con i pm Eugenio Faletra, Alessandro Macaluso e Andrea Zoppi – hanno impugnato il provvedimento chiedendo al tribunale del Riesame di applicare gli arresti domiciliari anche agli imprenditori Mario Lupo (presidente della “Samot onlus”), Sergio Vella (della Seap Bio Energy), Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne (ex amministratore delegato ed ex co-direttore generale della Cva, Compagnia valdostana delle acque). Pm che chiedono anche i domiciliari per Veruska Costanzo, collaboratrice di Lupo, e del deputato Giuseppe Geremia Lombardo, nipote di Raffaele Lombardo. Per tutti il gip Giuseppa Zampino aveva respinto le richieste della procura non ravvisando la prova di un patto corruttivo.

Adesso la palla passa al tribunale della Libertà che dovrà pronunciarsi sul ricorso degli inquirenti. L’udienza deve ancora essere fissata.