“Un vertice al quale manca un pezzo del vertice non è un vertice. Se Forza Italia pensa di poter decidere il candidato per la coalizione di centrodestra, posso assicurare che è la migliore ricetta per perdere anche la presidenza della Regione”. Il segretario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, commenta così in una intervista a Repubblica Palermo la riunione romana di Forza Italia da dove è uscito il nome del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, come candidato a succedere a Renato Schifani. Decisione poi smentita dal partito.

“Se non sarà Schifani, abbiamo il nostro nome – dice Germanà -. Voglio ricordare che c’è un tavolo nazionale che tiene conto anche delle altre regioni che vanno al voto. Il centrodestra unito in Sicilia è imbattibile, Crocetta docet, e la ricetta è sempre la stessa: regole chiare e rispetto tra gli alleati”. E aggiunge: “Anche se non partecipo alle sedute spiritiche, le posso dire che a dicembre non ci sarà nessun annuncio ma ci sarà un governatore in carica che potrà raccontare del risanamento dei conti pubblici, che rappresentano un risultato fondamentale per la credibilità della Regione”, “i risultati si leggono anche nell’andamento del Pil, nella crescita economica che ha consentito alla nostra regione di distinguersi nel panorama nazionale e nelle valutazioni positive espresse dalle agenzie internazionali di rating. Tutto questo non è frutto del caso, ma di un lavoro di governo che merita rispetto e una valutazione seria”.