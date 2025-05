Aica, il Cda: “Nessun ostacolo al commissariamento ma piena disponibilità”

A seguito dell’atto di pignoramento disposto da Siciliacque nei confronti di tutti i comuni soci, e in merito alla richiesta avanzata dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, di commissariare AICA per “salvare il servizio idrico integrato”, il Consiglio di Amministrazione di Aica in una nota precisa che: “Con nota protocollata il 23 maggio u.s. – dunque in data antecedente all’atto di pignoramento – il CdA ha formalmente richiesto la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei Sindaci, che si terrà il prossimo 5 giugno. In quella sede verrà presentata una dettagliata relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’Azienda, con l’obiettivo di informare in modo puntuale e trasparente i soci .Il CdA tiene a sottolineare che “non ostacolerà in alcun modo il percorso ipotizzato dal sindaco Cuffaro, bensì lo agevolerà con senso di responsabilità istituzionale, nella speranza che tale scelta possa finalmente portare a una soluzione concreta e sostenibile.Questa potrebbe rappresentare l’occasione per coinvolgere pienamente la Regione Siciliana, non solo in quanto soggetto con partecipazione in Siciliacque, ma anche in qualità di ente regolatore del sistema idrico regionale. È auspicabile in tal modo, che si possano affrontare con efficacia le criticità che da tempo gravano sulla gestione del servizio”.