Aica, nuove regole per l’approvvigionamento delle autobotti: “Legalità, trasparenza e tracciabilità”

Il nuovo contratto, che sarà sottoscritto dai privati pena il mancato accreditamento, disciplina i punti di carico, le condizioni di fatturazione e gli obblighi di rendicontazione dei volumi prelevati 

AICA ha trasmesso alla Prefettura di Agrigento, all’ATI AG9 e alle Forze dell’Ordine lo schema di “Contratto di somministrazione temporanea del Servizio Idrico Integrato – Fornitura presso punto di carico”, destinato agli operatori accreditati che effettuano il prelievo d’acqua mediante autobotti. 

L’iniziativa, approvata dal Consiglio di Amministrazione e firmata dalla Presidente Dott.ssa Danila Nobile con l’assistenza del consulente legale, si inserisce nel piano di regolarizzazione dei prelievi idrici sul territorio provinciale ed è finalizzata a garantire legalità, trasparenza e tracciabilità di ogni approvvigionamento. 

Il nuovo schema contrattuale, che verrà sottoscritto da tutti gli operatori autorizzati, pena la perdita dell’accreditamento, disciplina in modo chiaro: i punti di carico e le modalità di utilizzo; le condizioni economiche e di fatturazione; gli obblighi di rendicontazione dei volumi prelevati; le sanzioni previste in caso di violazioni o irregolarità. 

La misura rappresenta un passo importante per contrastare fenomeni di abusivismo e per tutelare la risorsa idrica, garantendo equità tra tutti gli utenti in regola con i contratti di fornitura. “Questo strumento – dichiara la Presidente Danila Nobile – ci consente di mettere ordine in un settore spesso soggetto a distorsioni e irregolarità. L’acqua è un bene pubblico e va gestita con regole chiare, uguali per tutti. Regolarizzare i prelievi significa assicurare un servizio più equo, più trasparente e più sicuro per i cittadini.” Il nuovo contratto nasce a seguito dei lavori del tavolo tecnico in sinergia con l’ATI AG9 e con il supporto delle autorità competenti, e sarà accompagnato da un protocollo operativo con Prefettura e Forze dell’Ordine, volto a rafforzare i controlli e a prevenire ogni forma di approvvigionamento irregolare.

