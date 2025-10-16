Poste Italiane, annullo filatelico a Porto Empedocle per i 100 anni nascita Camilleri
Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con il ritratto del profilo dell’autore
In occasione del centenario dalla nascita dell’amatissimo scrittore Andrea Camilleri, in programma nella sua città natale, Porto Empedocle, domani 17 ottobre Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con il ritratto del profilo dell’autore e la dicitura “CENTENARIO NASCITA DI ANDREA CAMILLERI 1925-2025” richiesto dall’Associazione Pro Loco Torre Carlo V.
Nello stesso giorno dalle ore 8.30 alle 14.30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione Poste Italiane allestita nel Spazio allestito presso la Sede del Municipio – Via Roma.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di XXX. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.