Raccolta dei rifiuti, domani disagi per lo sciopero nazionale

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, informa la cittadinanza che domani, in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore del comparto dell’igiene ambientale, che coinvolge sia le aziende pubbliche che private, e a cui hanno aderito anche le segreterie provinciali di Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, potranno verificarsi disagi relativi al servizio di raccolta dei rifiuti. Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa vigente. Si invitano pertanto i cittadini a non esporre i mastelli nella giornata interessata dallo sciopero.

