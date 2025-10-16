Agrigento

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Reina membro della Pontificia Commissione

Papa Leone XIV ha nominato oggi membri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano i Cardinali Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago e Baldassare Reina, Vicario Generale

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

Papa Leone XIV ha nominato oggi membri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano i Cardinali Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago e Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Inoltre, papa Leone ha confermato per il mandato in corso, membri della medesima Commissione i cardinali: Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, Prefetto del Dicastero per il Clero e Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero le Chiese Orientali.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Capitale della Cultura, al Teatro Pirandello arriva la “Gong” orchestra
Porto Empedocle

Poste Italiane, annullo filatelico a Porto Empedocle per i 100 anni nascita Camilleri
Apertura

Antonello Nicosia e il “passepartout” per le carceri italiane, assolta ex deputata 
Agrigento

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Reina membro della Pontificia Commissione
Apertura

Quasi 100 chili di pesce senza tracciabilità a Licata, sequestro e 1.500 euro di multa
Lampedusa

Libera, Don Ciotti a Lampedusa per la staffetta della Pace