Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Reina membro della Pontificia Commissione

Papa Leone XIV ha nominato oggi membri della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano i Cardinali Blase Joseph Cupich, Arcivescovo di Chicago e Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Inoltre, papa Leone ha confermato per il mandato in corso, membri della medesima Commissione i cardinali: Kevin Joseph Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, Prefetto del Dicastero per il Clero e Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero le Chiese Orientali.