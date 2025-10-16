Capitale della Cultura, al Teatro Pirandello arriva la “Gong” orchestra

Ad Agrigento domani, venerdì 17 ottobre, al Teatro Pirandello, alle ore 20, si esibirà la “GONG” Orchestra, la banda musicale transfrontaliera dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica. L’iniziativa, compresa nell’ambito delle attività di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, intende celebrare e rafforzare il legame artistico e musicale tra Nova Gorica – Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, e Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

La formazione musicale, nata nel 2023 e composta da performer italiani e sloveni, è diretta dal Maestro Sandi Cej e si è già esibita numerose volte nel territorio italiano e sloveno e nella città di Chemnitz in Germania, anch’essa Capitale Europea della Cultura 2025, riscuotendo ampio successo. Si prospetta una serata all’insegna della musica e della danza. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, afferma: “È un grande piacere ospitare nella nostra città la GONG orchestra di Nova Gorica-Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025, con cui la città di Agrigento ha instaurato un’amicizia che si consolida nel tempo. Un’occasione splendida che rinnova questo speciale legame e gemellaggio culturale tra le nostre città, geograficamente distanti ma unite da un forte legame culturale che si rinnova continuamente.”