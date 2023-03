Aica, pronta manifestazione d’interesse per il nuovo Cda

L’assemblea dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini ha pubblicato la manifestazione di interesse per ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione. Come si ricorderà, la stessa assemblea ha sfiduciato il precedente Cda e affidato la gestione temporanea dell’organo esecutivo ad un commissario, l’ingegnere Fiorella Scalia.

Tutti gli interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda pec.aica@pec.it. Le dichiarazioni di interesse, sottoscritte in forma autografa, dovranno essere corredate del curriculum vitae debitamente sottoscritto e del documento di identità in corso di validità. Le istanze dovranno essere presentate entro dieci giorni. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza di tale termine.