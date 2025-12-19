Prevenzione tumori, tornano gli screening gratuiti domenica in piazza Cavour

Domenica 21 dicembre, in Piazza Cavour, si terrà una giornata dedicata agli screening per la prevenzione delle principali patologie che oggi rappresentano una rilevante causa di malattia nella popolazione.

Le attività di screening interesseranno diversi ambiti: oncologico, cardiovascolare, metabolico e otorinolaringoiatrico; saranno inoltre disponibili consulenze ginecologiche e psicologiche. Le attività si svolgeranno dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e rappresentano una preziosa opportunità per la cittadinanza agrigentina di prendersi cura della propria salute, favorendo la prevenzione e l’individuazione precoce di condizioni patologiche anche in assenza di sintomi.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club di Agrigento, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, dal Gruppo CISOM di Agrigento e dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro – Agrigento e

provincia, con il patrocinio del Comune di Agrigento. All’evento prenderanno parte medici e personale sanitario delle associazioni promotrici e dell’Azienda Sanitaria Provinciale.