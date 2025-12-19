Cultura

La tradizione musicale del Natale torna a risuonare ad Agrigento con “Nativitas”

Domenica 21 dicembre alle ore 19 presso la chiesa del Santissimo Crocifisso

La tradizione musicale del Natale torna a risuonare ad Agrigento con “Nativitas”, storico appuntamento del coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione. Il concerto si terrà domenica 21 dicembre alle ore 19 presso la chiesa del Santissimo Crocifisso, in via Diodoro Siculo, e proporrà un programma interamente dedicato alla grande musica sacra.
A esibirsi sarà il coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia Agrigento, con Daisy Chianetta al pianoforte e la direzione di Emanuele Di Bella. Il repertorio prevede composizioni di Palestrina, Vivaldi, Mozart e Liberto, per un percorso musicale capace di intrecciare spiritualità, tradizione liturgica e intensità corale, nel clima raccolto e suggestivo del periodo natalizio.
L’iniziativa è promossa con il sostegno del ministero della Cultura, del Comune di Agrigento e si inserisce nel quadro delle attività di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. “Nativitas” rappresenta un momento di grande valore artistico e comunitario, pensato per offrire alla città un’occasione di ascolto, bellezza e partecipazione nel segno del Natale.

