Nascono i Leo Agrigento Chiaramonte: inaugurato il movimento giovanile del Lions Club

Una nuova realtà prende vita nel panorama del volontariato locale. Fortemente voluto dal presidente Giuseppe Pullara, il Lions Club Agrigento Chiaramonte ha ufficialmente dato vita al Leo Club Agrigento Chiaramonte, movimento giovanile internazionale del Lions, con la cerimonia di charter celebrata lo scorso 17 dicembre nella suggestiva cornice della Villa Romana di Porto Empedocle. L’evento si è svolto in occasione della tradizionale cena di Natale del club e ha rappresentato un momento di grande valore simbolico, segnando un investimento concreto sul protagonismo dei giovani e sul futuro del volontariato.

All’evento hanno preso parte numerose autorità lionistiche e civili, tra cui: Matteo Siculo, Presidente Distrettuale Leo; Marta Castelli, Vice Presidente Distrettuale Leo; Maria Antinoro, Presidente della X Circoscrizione; Giuseppe Arnone, Presidente di Zona 26; Gabriele Miccichè, Chairman Leo; Egla Tornambè Corallo, Presidente del Lions Club Agrigento Host; Antonio Vella, Presidente del Lions Club Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto – Zolfare; Antonella Morreale, Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi; Turi Lo Sardo, Presidente del Leo Club Agrigento Host; delegati, officer distrettuali e di club; Nancy Arena, presidente dell’associazione Agorà Mundi.

«I Leo non nascono come un progetto, ma come una scelta di cuore – ha dichiarato il presidente Pullara –. Essere Leo non significa solo fare servizio, ma scegliere di non restare indifferenti. Il mondo non ha bisogno di giovani perfetti, ma di giovani presenti, vivi, capaci di sognare e di sporcarsi le mani per quei sogni».

Alla guida del nuovo Leo Club Agrigento Chiaramonte è stata nominata Vittoria Chianetta. Il consiglio direttivo è composto da Leo Settimio Catania (Vice Presidente), Leo Benedetta Fiorella (Segretaria), Federica Pullara (Tesoriere), Leo Gerlandina Catania, Flavio Fiorella e Paolo Moncada (Direttori). Cerimoniere è Sofia Siciliano; Presidente Comitato Soci, Mariasofia Pullara. La Charter è stata presentata dal Presidente Distrettuale Leo Matteo Siculo.

Con la nascita dei Leo, il Lions Club Agrigento Chiaramonte lancia un messaggio chiaro: il futuro del volontariato è nelle mani dei giovani, pronti a essere protagonisti attivi di una comunità più solidale e partecipativa.

Durante la serata si è inoltre registrato l’ingresso di cinque nuovi soci nel Lions Club Agrigento Chiaramonte: Antonella Attanasio, Cristina Cretella, Marcus Coluzzi, Giusy Marrone e Serenella Randazzo.

Spazio anche alla solidarietà con una raccolta fondi attraverso i dipinti realizzati dagli utenti dell’U.O.C. di Malattie Degenerative e Involutive dell’ASP di Agrigento, diretta da Liana Gucciardino, sotto la guida del pittore Giorgio Pagano. Le opere, che raccontano fragilità e speranza, paure e coraggio, sono valorizzate dalle cornici donate dal presidente Pullara grazie al progetto “Polvere di gesso”. Il ricavato contribuirà all’acquisto di materiale per il reparto, agli arredi della Stanza Rosa della Questura di Agrigento e sarà devoluto a favore di una famiglia colpita da un tragico evento. Gli utenti del reparto hanno così voluto dare il proprio contributo ad altri “fragili”, consapevoli che il vero amore nasce dalla solidarietà tra chi vive la fragilità. «Un dipinto nato da una persona fragile ha un valore diverso: non è solo un oggetto, ma un messaggio», ha sottolineato Pullara, ricordando come l’arte possa diventare veicolo di speranza e inclusione. Il presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte ha ringraziato l’intero reparto di Malattie Degenerative e Involutive per la disponibilità e la collaborazione. Nel corso della serata è stato anche conferito il Premio Chiave a Giovanni Celauro, per il suo impegno all’interno dell’Associazione.