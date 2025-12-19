Sciacca, nominati tre nuovi assessori dal sindaco Termine

Giureranno lunedì prossimo i tre nuovi assessori in sostituzione dei tre defenestrati dal sindaco. Sono Maria Grazia Cascio, nominata anche vicesindaco in sostituzione di Valeria Gulotta, Giuseppe Termine e Ludovico Moreno Luna. Ai tre saranno distribuite le deleghe del patrimonio, istruzione, bilancio, tributi, commercio e politiche comunitarie. I tre nuovi assessori vengono definiti dal sindaco “professionisti che hanno accettato l’incarico con entusiasmo e piacere di potere servire la propria città”. Termine riesce così a confermare l’impegno che aveva assunto nei giorni scorsi, ovverosia quello di procedere alla nomina dei nuovi assessori prima di Natale. Nuova squadra, di cui oltre a Dimino e Leonte dovrebbero ancora continuare a far parte anche Salvino Patti ed Agnese Sinagra, che si presenterà in Consiglio comunale nella seduta in programma l’antivigilia, quella che ufficialmente è stata convocata per approvare 12 debiti fuori bilancio ma da cui, inevitabilmente, scaturirà il dibattito politico. La nomina della nuova squadra assessoriale certifica in maniera definitiva la rottura dentro il Partito Democratico.