Politica

Sciacca, nominati tre nuovi assessori dal sindaco Termine

I tre, Maria Grazia Cascio, nominata anche vicesindaco, Giuseppe Termine e Ludovico Moreno Luna, giureranno lunedì mattina

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Giureranno lunedì prossimo i tre nuovi assessori in sostituzione dei tre defenestrati dal sindaco. Sono Maria Grazia Cascio, nominata anche vicesindaco in sostituzione di Valeria Gulotta, Giuseppe Termine e Ludovico Moreno Luna. Ai tre saranno distribuite le deleghe del patrimonio, istruzione, bilancio, tributi, commercio e politiche comunitarie.  I tre nuovi assessori vengono definiti dal sindaco “professionisti che hanno accettato l’incarico con entusiasmo e piacere di potere servire la propria città”. Termine riesce così a confermare l’impegno che aveva assunto nei giorni scorsi, ovverosia quello di procedere alla nomina dei nuovi assessori prima di Natale. Nuova squadra, di cui oltre a Dimino e Leonte dovrebbero ancora continuare a far parte anche Salvino Patti ed Agnese Sinagra, che si presenterà in Consiglio comunale nella seduta in programma l’antivigilia, quella che ufficialmente è stata convocata per approvare 12 debiti fuori bilancio ma da cui, inevitabilmente, scaturirà il dibattito politico. La nomina della nuova squadra assessoriale certifica in maniera definitiva la rottura dentro il Partito Democratico. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Politica

Sciacca, nominati tre nuovi assessori dal sindaco Termine
Cultura

Agrigento, Concerto di Natale con i Chat Pitre orchestra
Politica

Finanziaria, via libera all’articolo 4 della legge di stabilità. Schifani: “Diamo un boost alla Zes unica”
Agrigento

Cross Hospital all’Ospedale di Agrigento, adrenalina pure per i piccoli pazienti di pediatria
Agrigento

Meno part time e più dignità al Libero Consorzio di Agrigento, soddisfatti la Fp Cigl
Agrigento

Tumore alla mammella, il direttore sanitario Elia: “si guarisce se viene fatta diagnosi precoce”
banner italpress istituzionale banner italpress tv