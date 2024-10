Aica, trasferimento sportello di ricevimento del pubblico presso la nuova sede

A partire dal 28 ottobre 2024, lo sportello di ricevimento del pubblico, attualmente situato in Via Mediterraneo, ad Aragona, sarà trasferito presso la nuova sede A.I.C.A. di Agrigento, ubicata lungo la ex S.S. 189 della Valle del Platani.

Questo trasferimento è finalizzato a migliorare la qualità del servizio e a garantire un’accessibilità più agevole per tutti i cittadini. La nuova sede è facilmente raggiungibile e offre locali più ampi e accoglienti, che permetteranno una fruizione del servizio più comoda e confortevole.

Gli orari di apertura al pubblico rimarranno invariati e saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì:

mattina: 8:15 – 13:30, pomeriggio: 14:15 – 18:15 e sabato 8:15 – 12:15

“Ci auguriamo di potervi accogliere presto nella nostra nuova sede, certi che questo cambiamento rappresenterà un vantaggio per tutti gli utenti. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, vi invitiamo a contattare i nostri uffici tramite i consueti canali di comunicazione”, si legge in una nota di Aica.