Agrigento

Aica trasmette pagamenti a Siciliacque, Nobile: “stipendi garantiti e continuità del servizio idrico”

La presidente del Cda di Aica domani sarà ricevuta dal Presidente Schifani per cercare un percorso di risanamento della società

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Oggi non è stata una giornata qualunque. Insieme ai miei collaboratori e a tutti i dipendenti di AICA abbiamo fatto un passo fondamentale: abbiamo trasmesso a Siciliacque il mandato irrevocabile di pagamento che consentirà lo sblocco dei conti correnti e la rinuncia ai pignoramenti. Questo significa stipendi garantiti, imprese pagate e continuità del servizio idrico pubblico”. Cosi la presidente del Cda di Aica, Danila Nobile che domani mattina sarà a Palermo per incontrare il Presidente della Regione Renato Schifani a Palazzo d’Orléans, per portare avanti, insieme alle Istituzioni regionali, il percorso di risanamento e futuro di AICA.

“Abbiamo avuto anche un incontro molto positivo con l’impresa aggiudicataria dei lavori sulla rete idrica di Agrigento, un ulteriore segnale che il lavoro di rilancio è già in cammino. Ho voluto questa foto di gruppo perché il successo di oggi non è solo mio, ma di tutta la grande famiglia di AICA: ogni singolo lavoratore che con sacrificio e dedizione continua a garantire un servizio essenziale per centinaia di migliaia di cittadini. Siamo una squadra. Siamo AICA. Il futuro non si racconta con le parole: si costruisce con i fatti, insieme”, conclude Nobile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Cane sgozzato a Naro, Brambilla: “atto di violenza inammissibile”
Agrigento

Moria di tortore dal collare, Legambiente: “colpa della disinfestazione contro il West Nile”
Agrigento

Aica trasmette pagamenti a Siciliacque, Nobile: “stipendi garantiti e continuità del servizio idrico”
Lampedusa

Lampedusa, Urso: “da emergenza europea a esempio di buon governo”
Agrigento

Chiuso locale a Punta Bianca, Arnone: “Stop a scempio illegale”
dalla Regione

Rischio incendi domani in Sicilia