Aica trasmette pagamenti a Siciliacque, Nobile: “stipendi garantiti e continuità del servizio idrico”

“Oggi non è stata una giornata qualunque. Insieme ai miei collaboratori e a tutti i dipendenti di AICA abbiamo fatto un passo fondamentale: abbiamo trasmesso a Siciliacque il mandato irrevocabile di pagamento che consentirà lo sblocco dei conti correnti e la rinuncia ai pignoramenti. Questo significa stipendi garantiti, imprese pagate e continuità del servizio idrico pubblico”. Cosi la presidente del Cda di Aica, Danila Nobile che domani mattina sarà a Palermo per incontrare il Presidente della Regione Renato Schifani a Palazzo d’Orléans, per portare avanti, insieme alle Istituzioni regionali, il percorso di risanamento e futuro di AICA.

“Abbiamo avuto anche un incontro molto positivo con l’impresa aggiudicataria dei lavori sulla rete idrica di Agrigento, un ulteriore segnale che il lavoro di rilancio è già in cammino. Ho voluto questa foto di gruppo perché il successo di oggi non è solo mio, ma di tutta la grande famiglia di AICA: ogni singolo lavoratore che con sacrificio e dedizione continua a garantire un servizio essenziale per centinaia di migliaia di cittadini. Siamo una squadra. Siamo AICA. Il futuro non si racconta con le parole: si costruisce con i fatti, insieme”, conclude Nobile.