Agrigento

Aica, un tavolo tecnico con i gestori del servizio idrico per superare criticità

Il Tavolo Tecnico Permanente nasce con l’obiettivo di superare il mero confronto generale e di attivare percorsi tecnici mirati

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

AICA,Azienda Idrica Comuni Agrigentini annuncia l’avvio di una nuova fase operativa del Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori del Servizio Idrico Integrato della Sicilia, con la convocazione del prossimo incontro e la proposta di istituzione di Tavoli Tematici Operativi dedicati alle principali criticità e sfide del servizio idrico regionale.

L’iniziativa, formalmente comunicata alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai Gestori SII e alle ATI idriche provinciali, rappresenta un passo concreto verso un metodo di lavoro condiviso, strutturato e orientato alle soluzioni.

Il Tavolo Tecnico Permanente nasce con l’obiettivo di superare il mero confronto generale e di attivare percorsi tecnici mirati, capaci di produrre: proposte operative condivise; standard comuni; posizioni tecniche unitarie da sottoporre alle Istituzioni competenti. Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 5 febbraio 2026 alle ore 11:00, in modalità mista (in presenza presso la sede AICA di Agrigento e da remoto).

Tra i Tavoli Tematici proposti figurano, tra gli altri: Autobotti e gestione emergenziale, Morosità, abusivismo e recupero crediti, Regolazione ARERA e impatti tariffari, Efficientamento energetico e sostenibilità, Rapporti sovrambito e forniture inter-gestore, Reti, perdite, distrettualizzazione e pronto intervento, Fognatura, depurazione e gestione delle emergenze idrauliche, con particolare attenzione agli eventi meteo estremi, alla tutela ambientale e alla conformità normativa. Ogni Tavolo sarà chiamato a definire output concreti, linee guida operative e priorità di intervento, in un’ottica di prevenzione, sicurezza e sostenibilità del servizio.

Il Tavolo Tecnico Permanente si dota anche di una nuova identità visiva, rappresentata dal logo ufficiale ideato per accompagnare questo percorso. Il logo – che verrà utilizzato nelle comunicazioni ufficiali e nei lavori dei Tavoli – simboleggia cooperazione, rete, responsabilità condivisa e visione unitaria del servizio idrico pubblico, segnando visivamente l’avvio di una fase nuova, più matura e consapevole.

Dichiarazione della Presidente di AICA, Dott.ssa Danila Nobile: «Il Tavolo Tecnico Permanente è uno strumento di lavoro vero. Vogliamo affrontare i problemi del servizio idrico con metodo, competenza e leale collaborazione tra gestori, superando frammentazioni e contrapposizioni sterili. Il logo che accompagna questo percorso non è un dettaglio grafico, ma il simbolo di una responsabilità condivisa verso i territori e i cittadini

Dichiarazione del Direttore Generale di AICA, Ing. Francesco Fiorino: «Dal punto di vista tecnico, è fondamentale superare approcci frammentati e lavorare su standard condivisi, dati omogenei, procedure comuni e soluzioni realmente applicabili. Il valore di questo percorso sta proprio nella capacità di trasformare il confronto tra gestori in azioni operative, migliorando l’efficienza delle reti, la gestione delle emergenze, la sostenibilità degli impianti e la qualità del servizio reso ai cittadini

AICA conferma il proprio impegno a fare da promotore e facilitatore di un confronto tecnico serio, nell’interesse del servizio idrico pubblico, della tutela ambientale e della tenuta sociale dei territori siciliani.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Aica, un tavolo tecnico con i gestori del servizio idrico per superare criticità
Apertura

Picchia la moglie e le brucia l’auto nel giorno di Natale, arrestato favarese
Apertura

Tentata violenza sessuale e pedopornografia, favarese ai domiciliari per motivi di salute 
Apertura

Stalking ai danni di un prete, indagato 35enne di Siculiana 
Catania

Manda in ospedale il cassiere per una birra e una lattina di thè: denunciato
Cronaca

Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 all’alba nel Palermitano
banner italpress istituzionale banner italpress tv