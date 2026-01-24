Aica, un tavolo tecnico con i gestori del servizio idrico per superare criticità

AICA,Azienda Idrica Comuni Agrigentini annuncia l’avvio di una nuova fase operativa del Tavolo Tecnico Permanente dei Gestori del Servizio Idrico Integrato della Sicilia, con la convocazione del prossimo incontro e la proposta di istituzione di Tavoli Tematici Operativi dedicati alle principali criticità e sfide del servizio idrico regionale.

L’iniziativa, formalmente comunicata alla Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ai Gestori SII e alle ATI idriche provinciali, rappresenta un passo concreto verso un metodo di lavoro condiviso, strutturato e orientato alle soluzioni.

Il Tavolo Tecnico Permanente nasce con l’obiettivo di superare il mero confronto generale e di attivare percorsi tecnici mirati, capaci di produrre: proposte operative condivise; standard comuni; posizioni tecniche unitarie da sottoporre alle Istituzioni competenti. Il prossimo incontro è fissato per mercoledì 5 febbraio 2026 alle ore 11:00, in modalità mista (in presenza presso la sede AICA di Agrigento e da remoto).

Tra i Tavoli Tematici proposti figurano, tra gli altri: Autobotti e gestione emergenziale, Morosità, abusivismo e recupero crediti, Regolazione ARERA e impatti tariffari, Efficientamento energetico e sostenibilità, Rapporti sovrambito e forniture inter-gestore, Reti, perdite, distrettualizzazione e pronto intervento, Fognatura, depurazione e gestione delle emergenze idrauliche, con particolare attenzione agli eventi meteo estremi, alla tutela ambientale e alla conformità normativa. Ogni Tavolo sarà chiamato a definire output concreti, linee guida operative e priorità di intervento, in un’ottica di prevenzione, sicurezza e sostenibilità del servizio.

Il Tavolo Tecnico Permanente si dota anche di una nuova identità visiva, rappresentata dal logo ufficiale ideato per accompagnare questo percorso. Il logo – che verrà utilizzato nelle comunicazioni ufficiali e nei lavori dei Tavoli – simboleggia cooperazione, rete, responsabilità condivisa e visione unitaria del servizio idrico pubblico, segnando visivamente l’avvio di una fase nuova, più matura e consapevole.

Dichiarazione della Presidente di AICA, Dott.ssa Danila Nobile: «Il Tavolo Tecnico Permanente è uno strumento di lavoro vero. Vogliamo affrontare i problemi del servizio idrico con metodo, competenza e leale collaborazione tra gestori, superando frammentazioni e contrapposizioni sterili. Il logo che accompagna questo percorso non è un dettaglio grafico, ma il simbolo di una responsabilità condivisa verso i territori e i cittadini.»

Dichiarazione del Direttore Generale di AICA, Ing. Francesco Fiorino: «Dal punto di vista tecnico, è fondamentale superare approcci frammentati e lavorare su standard condivisi, dati omogenei, procedure comuni e soluzioni realmente applicabili. Il valore di questo percorso sta proprio nella capacità di trasformare il confronto tra gestori in azioni operative, migliorando l’efficienza delle reti, la gestione delle emergenze, la sostenibilità degli impianti e la qualità del servizio reso ai cittadini.»

AICA conferma il proprio impegno a fare da promotore e facilitatore di un confronto tecnico serio, nell’interesse del servizio idrico pubblico, della tutela ambientale e della tenuta sociale dei territori siciliani.