Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferita una ragazza

Brutto incidente questa notte sulla Strada Statale 186 di Monreale. Una giovane ha perso il controllo del mezzo è si è ribaltata. Estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, a bordo di un’ambulanza del 118 è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri di Monreale. (FOTO DIRETTA SICILIA)