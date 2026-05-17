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Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferita una ragazza

La giovane non versa in pericolo di vita

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Brutto incidente questa notte sulla Strada Statale 186 di Monreale. Una giovane ha perso il controllo del mezzo è si è ribaltata. Estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco, a bordo di un’ambulanza del 118 è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ad occuparsi della dinamica del sinistro stradale i Carabinieri di Monreale. (FOTO DIRETTA SICILIA)

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